Войти
Известия.ru

В Британии решили проверять соцсети перед выдачей лицензии на оружие

203
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Will Oliver

Полиция Великобритании будет проверять аккаунты претендентов на получение лицензии на оружие в социальных сетях. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве внутренних дел.

Соответствующая инициатива была выдвинута после инцидента с массовым расстрелом в Плимуте, когда 22-летний Джейк Дейвисон открыл стрельбу и убил пять человек, после чего покончил с собой. В своем аккаунте преступник публиковал оскорбительные комментарии, направленные в адрес женщин, матерей-одиночек, а также делился рассуждениями о массовой стрельбе.

«Мы постоянно оцениваем, какие разумные и соразмерные шаги мы можем предпринять, чтобы предотвратить повторение таких ужасных человеческих жертв. Мы разработаем рекомендации по улучшению порядка подачи заявок на огнестрельное оружие и выдачи лицензий, включая проверки в социальных сетях. Но сегодня в срочном порядке мы просим полицию пересмотреть свою практику и при необходимости еще раз проверить существующие лицензии», — сообщил собеседник издания.

Дополнительно указывается, что в перспективе британские власти опубликуют нормативное руководство, регулирующее обработку заявки на оружие.

О массовом расстреле, который устроил Джейк Дейвисон, стало известно в пятницу, 13 августа. Уточнялось, что молодой человек был расстроен тем, что он не мог похудеть и найти девушку.

Лицензия Дейвисона была отозвана еще в декабре 2020 года после обвинений молодого человека в нападениях, однако впоследствии разрешение вернули.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
2020-й год
Похожие новости
12.03.2020
Войну за Фолкленды в Генштабе СССР смотрели в прямом эфире
09.03.2020
ВМС Бразилии получили первый вертолет H-135
27.02.2020
Союз без старшего брата
24.02.2020
Проект американской сверхдальнобойной пушки SLRC
19.02.2020
«Смелый шаг»: в Раде хотят посетить парад Победы в Москве
11.07.2011
Стоимость новых британских авианосцев может в два раза превысить заявленную - ревизионное управление Великобритании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты
  • 16.08 18:27
  • 7
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года