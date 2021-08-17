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Вестник Мордовии

Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Кондиционер и закрытая пулеметная установка позволят Т-90М уверенно действовать в условиях Средней Азии.

У нас принято давать танкам различные прозвища - "летающий", "арктический" и др. Если говорить о новейшем российском серийном Т-90М, то его можно назвать "универсальным", он одинаково эффективен как в условиях сильных морозов, так и в экстремальную жару. В последнем случае предусмотрена установка кондиционера, существенно облегчающая условия обитания для экипажа.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Т-90М уверенно будет себя действовать как в условиях полномасштабной войны, в том числе с применением оружия массового поражения, так и в локальных конфликтах, в том числе противоповстанческих операциях.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Для этого у него имеется надежная, круговая защита, телевизионный комплекс, позволяющий держать под контролем все направления, откуда могут быть атаки, а также мощная 125-мм пушка, способная применять различные боеприпасы, а также пулеметное вооружение. Большим преимуществом является дистанционно-управляемая пулеметная установка с крупнокалиберным 12,7-мм "Корд". Благодаря ей командир машины может выполнять задачи, не подставляясь пулям и осколкам.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Конечно, такая техника требует от танкистов более высокого уровня подготовки, но российские танкисты традиционно отличаются своим профессионализмом, к тому же учебные заведения, ведущие подготовку офицеров, уже получили эти великолепные танки.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
Арктика
Военные учения
ИТ
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