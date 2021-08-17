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Российская газета

Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа

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Источник изображения: rg.ru

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации с 22 по 28 августа 2021 года будет проведен Международный военно-технический форум "Армия-2021". Однако его официальное открытие состоится 23 августа.

Как и в прошлом году, он пройдет одновременно с Армейскими международными играми. С 22 по 25 августа - дни работы форума для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы, с 26 по 28 августа - дни массового посещения.

Перечень техники, которую покажут на "Армии-2021", пока не озвучен. Но с большой долей вероятности можно предположить, на что будет сделан основной акцент.

Это, конечно же, робототехнические комплексы - сухопутные, надводные и подводные, воздушные. Общемировая тенденция - человек постепенно будет уходить с поля боя, воевать станут роботы. Наземные боевые робототехнические комплексы уже перестали быть экзотикой. Сейчас в центре внимания - дистанционно управляемые боевые модули.

Одним из открытий "Армии-2020" стал модуль "Охотник". Его можно устанавливать на стационарных огневых точках, на всех типах боевой мобильной техники и на катерах, в том числе безэкипажных. Основное вооружение - 12.7-мм пулемет "Корд", стабилизированный в двух плоскостях. Он поражает цели в движении на расстоянии более 1 тысячи метров.

Как считают специалисты, один из наиболее перспективных российских боевых модулей - "Байкал" АУ-220М. В мире ему аналогов нет. За рубежом на дистанционно управляемых модулях в основном стоят пулеметы или пушки калибра 20 мм. А в "Байкале установлена 57-мм скорострельная пушка.

Акцент будет на робототехнических комплексах - сухопутных, надводных и подводных, авиационных

На "Армии-2021", скорее всего, представят новые образцы дистанционно управляемых боевых модулей. Также продемонстрируют и большое количество беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных. Гражданский беспилотник "Орион" покажут в военном варианте - "Иноходец".

Ожидается, что впервые открыто покажут три боевых машины на базе платформы "Армата". Это танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Испытания этой техники сейчас очень активно ведутся на полигоне в Кубинке.

Так что посмотреть на форуме "Армия-2021" будет на что. И ковид помешать не должен. Главное - соблюдать известные всем рекомендации. А еще лучше - сделать прививку.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Продукция
Армата
АУ-220М
Корд
Орион БПЛА
Т-15
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