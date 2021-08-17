Минобороны РФ начало подготовку курсантов к эксплуатации ракеты "Сармат"

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого начала подготовку курсантов к эксплуатации новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая должна поступить на вооружение в 2022 году.

"С учётом особенностей эксплуатации нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжёлой ракетой развёрнуто обучение курсантов по новой специальности", - сказал в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда" начальник отдела военного образования РВСН Владимир Нестеров.

По его словам, курсантов академии РВСН также готовят к работе со стратегическим ракетным комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

"В 2020/2021 учебном году для академии силами научно-производственного объединения "Машиностроения" собран обучающий макет перспективного комплекса "Авангард", - сообщил Нестеров.

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022-м, в РВСН ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил 6 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, посещая завод "Красмаш" ("Роскосмос"). Это завод будет производить ракету "Сармат".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).