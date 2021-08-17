Одним вдохом: новый материал для масок уничтожит вирусы за секунду

Он не затрудняет дыхание, неопасен для здоровья людей и не требует особых правил утилизации

В России разработали материал-антисептик. Он способен уничтожать вирусы и бактерии за несколько секунд после того, как они на него попадут. Из этой материи планируют делать медицинские маски, защитные костюмы и применять ее в качестве воздушных фильтров. В Роспотребнадзоре подтвердили защитные свойства материала и его безопасность для людей. Однако эксперты предполагают, что компании, производящие медицинские маски, могут не захотеть внедрять новшество в свою технологию, так как это довольно дорого.

Одним касанием

Современные материалы, используемые для медицинских масок, задерживают патогенную микрофлору, в том числе и коронавирус. Однако защитный эффект таких масок далек от 100%. К тому же вирусы и бактерии копятся на поверхности масок, что повышает вероятность заражения при контакте с ними.

Российские специалисты создали материал для фильтров и масок, который сможет уничтожать вирусы и бактерии, попадающие на его поверхность. Его назвали «Ионит». Антисептический материал представляет собой нетканое полотно, рассказали разработчики из НПО «Здоровье нации». При производстве материала к основе добавляется компонент для придания пластичности и более качественной текстильной переработки, а также вискозное волокно, чтобы он был более прочным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

— В структуру материала мы «прививаем» активные органические молекулы, — пояснил директор по развитию компании Максим Яковлев. — Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала. Причем сами активные фрагменты с поверхности материла не «испаряются». Воздействие на бактерии идет путем разрушения клеточной мембраны. У вирусов разрушается их оболочка или непосредственно их структура.

Бактерии и вирусы цепляются за волокна ткани и не «слетают» с нее на другие материалы. При этом полотно не затрудняет дыхание, у него высокая воздухопроницаемость и оно комфортнее в носке, чем обычные маски, утверждают разработчики.

Проект был представлен в ходе интенсива «Архипелаг 2121», организованного в рамках Национальной технологической инициативы.

Тотальное уничтожение

Авторы проекта предоставили материал для проведения исследований в ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России. Разработчиков интересовала эффективность против самых разных вирусов, в том числе и SARS-CoV-2. В плане исследований было заявлено, что штамм вируса ученые помещают на ткань и через 15, 30 и 60 минут проверяют его структуру. Об активности микроорганизма судят по наличию или отсутствию проявлений, указывающих на его размножение. Эффективным считалось бы средство, обеспечивающее инактивацию вируса при времени воздействия не более часа.

Оказалось, что уже спустя секунду SARS-CoV-2 был разрушен (дезактивирован). Те же самые результаты были получены для штамма вируса оспы кроликов, который считается одним из наиболее устойчивых возбудителей как при хранении, так и при экстремальных воздействиях внешней среды. «Черная плесень» и сибиреязвенная палочка погибали в течение первых минут после попадания на материал. С него возбудители вирусной природы не переносились на поверхность металлов, стекла, пластика, кожи и хлопчатобумажной ткани, что предотвратит контактную передачу.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев Источник изображения: iz.ru

В официальном ответе института было указано, что материал «в процессе испытаний подтвердил как заявленные качества, так и возможную область применения при разработке высокоэффективных средств защиты кожи и органов дыхания от возбудителей опасных и особо опасных вирусных инфекций». Также в результатах исследований сделан вывод о самопроизвольном и быстром протекании процесса полного самообеззараживания материала «Ионит».

В ЦНИИ Минобороны «Известиям» подтвердили факт проведения работ и сделанных по итогам исследований выводов.

Также разработчики направили материал для проверки его свойств в ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. В официальном ответе ведомства сообщалось, что материал, представленный для исследования, «обладает высокими барьерными свойствами и может быть рекомендован для изготовления одноразовой и многоразовой защитной одежды для работников, имеющих риски инфицирования COVID-19, а также по токсикологическим показателям соответствует критериям безопасности».

В организации «Известиям» подтвердили, что давали такой отзыв в ответ на обращение разработчиков.

Слой за слоем

В целом материал предназначен для тонких фильтрующих систем, которые используют в транспорте и в средствах индивидуальной защиты. Также его можно применить для упаковок, покрытий, постельного белья, одежды, чехлов, утверждают разработчики.

Свойства самообеззараживания сохраняются до момента утилизации изделия, хотя при видимых загрязнениях разработчики советуют заменить его на новое.

— В отличие от обычных масок «Ионит» при утилизации не относится к опасным отходам, так как на его поверхности полностью отсутствует патогенная микрофлора, — пояснил Максим Яковлев. — Маски на основе этого материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

НПО «Здоровье нации» планирует запустить продажи в аптеках в 2021 году. По оценкам организации, примерная цена фильтра из такого материала для лицевой маски составляет около 100 рублей. Маска с уже встроенным фильтрующим материалом будет стоить 250 рублей, сказали в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

Для начала разработчики планируют поставлять материал в аптеки в виде фильтров для масок, тогда каждый желающий сможет вставить его в имеющуюся маску или сшить свою. Однако станут ли производители масок внедрять материал в свою продукцию, неизвестно.

— Основные нетканые материалы, которые идут на производство масок, — это полимерные нити из полипропилена с небольшими добавками, и модифицировать их можно — сообщил профессор кафедры органической химии и технологий Кубанского государственного университета Виктор Доценко. — Однако производители могут не захотеть отходить от готовых процедур изготовления, ведь для внедрения чего-то нового нужны время и деньги. К тому же маска — вещь одноразовая, ее задача — удерживать аэрозольные частицы, а не убивать вирус. Коронавирус сам по себе вне организма и так долго не живет. Аналоги такого материала лично мне неизвестны, хотя это не значит, что их нет.

К концу года компания планирует завершить разработку нити из материала «Ионит». Это позволит делать ткань из нового материала, что сделает его прочнее, дешевле и долговечнее. Также можно будет интегрировать нить в уже имеющуюся ткань, добавляя ей защитные свойства. В частности, нити можно будет вшивать в обивку автомобилей, сидений в автобусах, самолетах и поездах, а также в одежду.

Ольга Коленцова