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США захотели получить ракетный «анобтаниум»

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Источник изображения: Фото: US Navy / Globallookpress.com

Следующая стратегическая директива Объединенного совета по контролю за обеспечением потребностей Пентагона будет сосредоточена на будущей «интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне» (ПВО и ПРО), передает Breaking Defense заявление заместителя начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерала Джона Хайтена.

«Я хотел бы получить датчики над головой, которые видят все, характеризуют все, что происходит на этой планете, с точки зрения ракет, всегда и везде... Это сейчас анобтаниум», — сказал военный.

По его словам, осенью текущего года планируется завершить «оценку дефицита возможностей всего в этом портфеле».

Издание напоминает, что директивы, выпущенные в июне, определили требования к вседоменному командованию и управлению, логистике и информационному доминированию.

В июле издание The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы (ВВС) США второй раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

В том же месяце американский журнал The National Interest, ссылаясь на подготовленный Исследовательской службой Конгресса отчет, написал, что США в ближайшие годы вряд ли сократят разрыв в области гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем, что может привести в будущем к потенциальным рискам для первых.


Иван Потапов

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