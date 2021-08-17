Сайгонский синдром: почему столица Афганистана сдалась без сопротивления

И что смена власти в Кабуле может означать для России

После бескровного взятия Кабула 15 августа движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) заявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Вскоре после появления этой новости стало известно, что президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну. С воскресенья власть в регионе передана временному правительству. Подготовленные США и союзниками афганские вооруженные силы фактически прекратили существование, частично сдавшись, частично бежав в соседние государства. Американские дипломаты вертолетами эвакуированы из столицы. О причинах столь стремительного коллапса и перспективах сосуществования России с новым проблемным соседом — в материале «Известий».

Опоздавшая помощь

15 августа ситуация в Афганистане и на границе с ним стала темой телефонного разговора Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Накануне в эту страну после захвата талибами приграничного города Мазари-Шариф эвакуировался афганский маршал Абдул Рашид Дустум с частью преданных ему военных.

— В республике Афганистан сложилась удручающая ситуация, — в беседе с «Известиями» оценил обстановку посол РФ в Афганистане Замир Кабулов. — Она говорит о полном военном и политическом развале. Президент страны сбежал — по всей видимости, на одном из американских эвакуационных самолетов. Добавить к этому нечего. Безопасность наших сотрудников сейчас обеспечивается внутренними силами. Диппредставительство работает в относительно штатном режиме. Талибы гарантировали безопасность не только российскому посольству, но и другим.

МИД России заявил, что не намерен сворачивать работу диппредставительства в Кабуле — она продолжится в обычном режиме. В то же время ведомство не признает талибов в качестве законных властей Афганистана. При этом РФ поддерживает хорошие отношения как с покинувшим страну правительством, так и с «Талибаном», заявили в дипломатическом ведомстве.

Транспортный вертолет ВВС США в небе над Кабулом Источник изображения: Фото: REUTERS

В ряде стран, однако, решили изменить порядок работы своих посольств. Германия, к примеру, приостановила деятельность диппредставительства, а США перенесли его в международный аэропорт Кабула. Американский персонал пришлось эвакуировать туда челночными рейсами на транспортных вертолетах под эскортом ударных AH-64 Apache. Кадры вывоза людей с крыш американского дипломатического комплекса вызвали во всем мире ассоциации с аналогичными событиями 1975 года, когда под ударами отрядов Вьетконга пал Сайгон — столица Южного Вьетнама.

В субботу 14 августа президент США Джон Байден объявил об отправке в Кабул 5000 американских военных. Они должны были обеспечить «безопасную и организованную» эвакуацию дипломатов, иностранных граждан и афганцев, подавших документы на иммиграцию. В ночь на 15 августа Пентагон отчитался о начале их переброски в аэропорт, но прибыть в полном составе до падения столицы американский контингент не успел.

В последней попытке сдержать наступление «Талибана» в ночь на воскресенье тяжелые бомбардировщики США нанесли удар по колонне движения в окрестностях Кабула. Но предотвратить взятие Кабула это не помогло.

— «Талибан», если рассматривать чисто с военной точки зрения, провел вполне эффективную операцию, — отметил военный эксперт Виктор Мураховский. — Они не стали штурмовать Кабул, а сначала заняли ключевые города и провинции, окружили его и фактически взяли в осаду, перерезав снабжение. В отсутствии электричества, продовольствия и связи долго он удержаться в любом случае не мог.

Сторонник движения «Талибан» (запрещено в РФ) в захваченном им Герате — третьем по величине городе Афганистана Источник изображения: Фото: TASS/EPA

Эксперт отметил, что у США была надежда при поддержке своей авиации организовать достаточно продолжительное сдерживание талибов, чтобы в итоге заставить их пойти на уступки — возможно создать коалицию с действующим президентом. Но действия талибов не дали им возможности этого сделать.

Вихрь перемен

После захвата столицы страны руководство движения «Талибан» проинформировало, что все образовательные, медицинские и иные общественно-значимые учреждения Кабула продолжат работу в штатном режиме. В этот же день началось формирование временного правительства страны. Ожидается, что его возглавит экс-глава МВД Афганистана и бывший посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Складывающаяся в регионе ситуация несет в себе определенные риски и для России, у которой появляется новый проблемный сосед.

— Для США всё понятно — они разрушили страну и отправились на другое полушарие Земли, где до них талибы доберутся не скоро. А вот нам с этим жить. Проблема в том, что «Талибан» активно сотрудничал и сотрудничает с боевиками других террористических организаций. Следовательно, после их победы есть шанс превратить Афганистан в плацдарм распространения терроризма и наркоторговли, — поделился опасениями с «Известиями» политолог, эксперт по Афганистану Никита Мендкович.

Диалог с талибами вести придется, потому что на сегодняшний день «другого Афганистана у нас нет», добавил он.

Бывшая авиабаза сил США и НАТО Баграм в Афганистане Источник изображения: Фото: TASS/AP/Rahmat Gul

— Но порох держать надо сухим. Боевики провели 20 лет в ситуации перманентной войны всех против всех. Они предрасположены воспринимать мир через силовые механизмы. Если они будут чувствовать, что мы и наши союзники имеем мощный силовой кулак, диалог будет идти продуктивно, — считает политолог.

Российская сторона неоднократно встречалась в Москве с представителями политического крыла «Талибана», напомнил «Известиям» президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Эти встречи, по его словам, были нужны прежде всего для того, чтобы «прочертить красные линии», которые нельзя нарушать. В частности, РФ выразила обеспокоенность ухудшением обстановки в странах Средней Азии, которые граничат с Афганистаном.

— Если они выполнят взятые на себя обязательства, то резкого всплеска террористической угрозы после захвата Афганистана для РФ не должно быть — подчеркнул эксперт. — Тем не менее, безусловно, есть риск, что другие террористические течения и группировки, которые окажутся в стане «Талибана», могут способствовать дестабилизации обстановки. В таком случае с российской стороны могут потребоваться не только дипломатические, но и военные методы, которые помогут сдерживать данную угрозу.

Военный разгром

Стоит отметить, что Кабул был беззащитен перед натиском талибов уже к утру 15 августа. К этому времени оказались разгромлены или сдались боевикам все семь армейских корпусов Сухопутных войск, дислоцированных по территории страны. Собрать войска для обороны столицы руководству не удалось. Прекратили полеты и ВВС Афганистана.

В воскресенье талибы заняли аэродром Баграм в 40 км севернее Кабула. Здесь почти 20 лет располагалась крупнейшая в стране база ВВС США, на которой в разные годы размещалось свыше сотни летательных аппаратов. Американские военные ушли с нее в начале июля, передав в распоряжении афганских коллег.

— У афганских правительственных войск не было мотивации. Надо понимать, что там идет гражданская война, люди одного народа или национальности воюют друг с другом. Их армия жила не ради каких-то идей, которые существуют у нас -- защиты Родины, Отечества. Они находились на службе потому, что многих туда призвали насильно, загнали, — рассказал «Известиям» председатель центрального правления Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев.

Уровень деморализации афганских войск оказался даже сильнее, чем предполагалось несколько дней назад, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Местные жители пытаются покинуть Кабул после вступления в город боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) Источник изображения: Фото: TASS/EPA

— Наступило абсолютное разложение, целые соединения начали сдаваться фактически без боя, полностью передавая всё вооружение талибам. Находящиеся ближе к границам целыми отрядами с легкой бронетехникой пытались перейти в Иран, Узбекистан. Происходящее можно сравнить с южновьетнамской армией во время падения Сайгона, когда вроде бы еще есть войска, техника, боеприпасы, но личный состав уже абсолютно не верит, что способен победить и у него осталось единственное желание — спасти свою жизнь.

В последнее время талибы выбрали правильную стратегию — тех, кто сдавался сразу, они не трогали и отпускали по домам, отметил Юрий Лямин. Так как войска полностью утратили веру в победу, естественно, они считали, что другого выхода нет и выбирали самую очевидную альтернативу.

По заявлениям талибов, на их сторону перешли даже несколько экипажей военных вертолетов. Позднее появились и видеоролики с транспортными Ми-17, сопровождающими колонны боевиков. Не лишним будет добавить, что пилоты афганских ВВС проходили самую тщательную проверку, а многих из них готовили непосредственно на территории США.

— Как и во многих странах, охваченных войной, Афганистан имеет перегруженную систему здравоохранения, которая сталкивается с проблемами из-за ограниченного охвата пострадавших от конфликта районов, слабой специализированной медицинской помощи и продолжающейся вспышки COVID-19. — рассказали «Известиям» в представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК) в Кабуле. — Медицинские учреждения, работающие со стационарными пациентами, перегружены и недофинансированы, они часто не могут предоставлять качественные и своевременные услуги.

В организации призвали все стороны конфликта сделать больше для защиты мирных жителей, медучреждений и объектов инфраструктуры. Все они, считают в МККК, должны быть защищены от нападений.

Антон Лавров