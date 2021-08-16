Минобороны Белоруссии планирует получить из РФ эскадрилью боевых вертолетов Ми-35М и 12 самолетов Су-30СМ

Минск. 15 августа. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Минобороны Белоруссии планирует получить на вооружение эскадрилью новых боевых вертолетов Ми-35М, сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил республики генерал-майор Игорь Голуб.

"Мы получим эскадрилью новых боевых вертолетов Ми-35М на вооружение нашей транспортно-боевой авиации. Этих вертолетов у нас пока нет", - сказал Голуб в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Он также сообщил о планах пополнить парк истребительной авиации.

"А именно поступит новая партия самолетов Су-30 СМ", - отметил командующий ВВС и ПВО, уточнив, что речь идёт о 12 самолётах.

"80% всех задач, которые стоят сейчас перед ВВС и войсками ПВО, а в частности, перед авиацией - мы сейчас выполняем на новой или отремонтированной с модернизацией авиационной технике", - отметил Голуб.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М производит "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России"). Он предназначен для уничтожения днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях бронетанковой техники противника, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.