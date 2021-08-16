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Интерфакс-АВН

Джонсон заявил о недопустимости признания легитимности движения "Талибан"

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: © РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс

Лондон. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Признание законности движения "Талибан" (запрещено в РФ) в одностороннем порядке стало бы недопустимым шагом, заявил в эфире британского телевидения премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы не хотим, чтобы кто-нибудь и "Талибан" установили официальные отношения", - приводит слова премьера издание The Guardian.

Он уточнил, что в данном вопросе ООН и НАТО следует действовать вместе.

Джонсон признал, что власть в Афганистане сменилась, отметив, что политическое будущее Афганистана остается неопределенным.

"Никто не хочет, чтобы Афганистан стал питательной средой для террора... или откатился назад к ситуации до 2001 года", - подчеркнул премьер.

Ранее Associated Press со ссылкой на представителя талибов сообщило, что мятежники из группировки "Талибан" планируют в скором времени объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Компании
ООН
Проекты
NATO
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