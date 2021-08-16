Войти
N+1

Адаптивные двигатели не подойдут американским истребителям

128
0
0
Визуализация трех контуров адаптивного двигателя XA100
Визуализация трех контуров адаптивного двигателя XA100.
Источник изображения: GE Aviation

Руководитель программы ВВС США по истребителям и перспективным летательным аппаратам Дейл Уайт заявил, что двигатели проекта AETP не подойдут существующим американским истребителям. Как сообщает Air Force magazine, они слишком отличаются от тех, что уже используются на самолетах.

Проект Adaptive Engine Transition Program (AETP) стартовал в 2016 году. В нем участвуют две американские компании — GE Aviation и Pratt & Whitney. Они создают реактивные двигатели с тягой не менее 200 килоньютон и экономичным крейсерским режимом.

Разработка GE Aviation называется XA100. Компания завершила техническое проектирование двигателя в 2019 году и уже испытала его первый прототип. XA100 получил три контура: внутренний, состоящий из газогенератора и сопловой части, и два внешних. В конструкции двигателя используются керамические матричные композиты, полимерные матричные композиты и детали, произведенные с применением аддитивных технологий.

В первую очередь адаптивный двигатель планировалось использовать на F-35. Предполагалось, что он позволит увеличить продолжительность полета истребителя на 50 процентов, дальность — на 35 процентов, тягу — на 10 процентов, при этом уменьшив расход топлива на 25 процентов.

Pratt & Whitney тоже создает адаптивный двигатель XA101. Он тоже разрабатывается в габаритных размерах турбореактивного двигателя F135 и тоже трехконтурный. К сборке первого прототипа XA101 компания приступила в 2018 году.

Руководитель программы ВВС США по истребителям и перспективным летательным аппаратам Дейл Уайт 12 августа заявил, что технологии в проекте AETP «действительно перспективные» и не подойдут уже существующим истребителям. Уайт отметил, что адаптивные двигатели очень отличаются от тех, что используются сегодня. По его словам, они, вероятнее всего, найдут применение в программе по созданию истребителя нового поколения.

Это значит, что F-35, скорее всего, не получат двигатели проекта AETP. Тем не менее их силовые установки могут модернизировать. Ранее мы писали, что около 15 процентов всех F-35 ВВС США столкнулись с быстрым изнашиванием теплозащитного покрытия лопаток ротора турбины и ожидают ремонта.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F135
Компании
Pratt&Whitney
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
19.07.2021
В России американский F-35 назвали ущербным
04.10.2019
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
13.12.2018
Что смогут авиационные двигатели будущего?
16.03.2016
Новый бомбардировщик B-21 не взлетит без помощи F-35
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
18.06.2014
Китай близок к полномасштабному серийному производству двигателей для истребителей — американский эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос