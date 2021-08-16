Адаптивные двигатели не подойдут американским истребителям

Руководитель программы ВВС США по истребителям и перспективным летательным аппаратам Дейл Уайт заявил, что двигатели проекта AETP не подойдут существующим американским истребителям. Как сообщает Air Force magazine, они слишком отличаются от тех, что уже используются на самолетах.

Проект Adaptive Engine Transition Program (AETP) стартовал в 2016 году. В нем участвуют две американские компании — GE Aviation и Pratt & Whitney. Они создают реактивные двигатели с тягой не менее 200 килоньютон и экономичным крейсерским режимом.

Разработка GE Aviation называется XA100. Компания завершила техническое проектирование двигателя в 2019 году и уже испытала его первый прототип. XA100 получил три контура: внутренний, состоящий из газогенератора и сопловой части, и два внешних. В конструкции двигателя используются керамические матричные композиты, полимерные матричные композиты и детали, произведенные с применением аддитивных технологий.

В первую очередь адаптивный двигатель планировалось использовать на F-35. Предполагалось, что он позволит увеличить продолжительность полета истребителя на 50 процентов, дальность — на 35 процентов, тягу — на 10 процентов, при этом уменьшив расход топлива на 25 процентов.

Pratt & Whitney тоже создает адаптивный двигатель XA101. Он тоже разрабатывается в габаритных размерах турбореактивного двигателя F135 и тоже трехконтурный. К сборке первого прототипа XA101 компания приступила в 2018 году.

Руководитель программы ВВС США по истребителям и перспективным летательным аппаратам Дейл Уайт 12 августа заявил, что технологии в проекте AETP «действительно перспективные» и не подойдут уже существующим истребителям. Уайт отметил, что адаптивные двигатели очень отличаются от тех, что используются сегодня. По его словам, они, вероятнее всего, найдут применение в программе по созданию истребителя нового поколения.

Это значит, что F-35, скорее всего, не получат двигатели проекта AETP. Тем не менее их силовые установки могут модернизировать. Ранее мы писали, что около 15 процентов всех F-35 ВВС США столкнулись с быстрым изнашиванием теплозащитного покрытия лопаток ротора турбины и ожидают ремонта.

Василиса Чернявцева