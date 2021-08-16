Минцифры подготовило изменения в положение о ведомственных программах цифровой трансформации.

Проект постановления правительства о внесении изменений в положение о ведомственных программах цифровой трансформации разработан Минцифры и представлен для общественного обсуждения в четверг.

Документ разработан в процессе мониторинга хода реализации ведомственных программ цифровой трансформации ФОИВ и органов управления государственными внебюджетными фондами и вносит изменения в постановление правительства от 10 октября 2020 г. № 1646.

Подготовленный Минцифры проект постановления, в частности, предусматривает:

а) закрепление возможности государственных органов в рамках реализации мероприятий программы создавать службу технического заказчика как на базе структурного подразделения государственного органа, ответственного за цифровую трансформацию, либо на базе подведомственного государственному органу учреждения, и осуществлять их финансирование в соответствии с бюджетным законодательством РФ для обеспечения выполнения функций службы технического заказчика, которые определены положением об управлении проектами цифровой трансформации;

б) оптимизацию процессов разработки, согласования и утверждения программ и синхронизацию этих процессов с бюджетным циклом;

в) уточнение условий для формирования государственными органами сведений о мероприятиях по информатизации, предусмотренных ведомственными программами цифровой трансформации; в качестве одного их таких условий предлагается установить соответствие совокупного объёма бюджетных ассигнований на закупку необходимых товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, предусмотренных на соответствующий год «параметрам принятых федерального закона о федеральном бюджете и федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год»;

г) исключение необходимости публикации направляемых сведений о мероприятиях по информатизации на портале ФГИС координации информатизации;

д) исключение ограничений на возможность внесения государственными органами изменений в утверждённые ведомственные программы цифровой трансформации (в настоящее время – не чаще одного раза в 6 месяцев после её предыдущего утверждения);

е) расширение перечня случаев и установление условий, при соблюдении которых вносить изменения в утвержденные государственными органами ведомственные программы цифровой трансформации по упрощенной процедуре, без необходимости согласования новых редакций программ с Министерством, а также без их внесения на рассмотрение и одобрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию;

ж) переход на механизм внесения изменений в ведомственные программы цифровой трансформации посредством запросов государственных органов на изменения указанных программ аналогично запросам на изменение паспорта федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», включая обеспечение синхронизации, взаимосвязи вносимых изменений их рассмотрения президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию;

з) установление полномочий президиуму правительственной комиссии по цифровому развитию определять дополнительные случаи внесения государственными органами в утверждённые ведомственные программы цифровой трансформации изменений посредством формирования соответствующих запросов без необходимости их согласования государственными органами с министерством, а также без внесения запросов на изменение программ на рассмотрение и одобрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию;

и) конкретизация видов мероприятий ведомственных программ цифровой трансформации, которые должны реализовываться государственными органами на принципах проектного управления;

к) уточнение положений о мониторинге реализации государственными органами ведомственных программ цифровой, в том числе срока подготовки ежеквартальных отчётов о реализации проектов цифровой трансформации, требований к их содержанию, а также порядка их подготовки министерством.

Пояснение департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры России

Проект постановления предлагает внести поправки в «Положение о ведомственных программах цифровой трансформации», которое регламентирует разработку и реализацию программ цифровой трансформации госорганов.

Изменения проработаны сотрудниками министерства совместно с представителями госорганов и помогут совершенствовать цифровизацию госаппарата.

Одно из ключевых изменений – оптимизация процессов внесения изменений в действующие программы, в частности: снятие ограничений на внесение изменений и расширение перечня случаев, которые могут служить основанием для изменений ведомственных программ цифровой трансформации. Согласно действующему положению, госорганы могут корректировать программы не чаще одного раза в полгода. Это ограничение предполагается устранить.

Проект также предусматривает расширение случаев, когда можно внести изменения без рассмотрения на президиуме Правкомиссии и согласования с Минцифры.

При этом случаи, которые должны быть рассмотрены на президиуме Правкомиссии, будут рассматриваться в формате «запросов на изменения». Такой механизм позволит госорганам направлять параллельные запросы на точечные корректировки. В то время как сейчас корректировки рассматриваются последовательно и сопровождаются длительным процессом повторного согласования всей программы.

Кроме этого, Минцифры предлагает закрепить за госорганами возможность формирования отдельной структуры, которая будет ответственна организационную и методологическую поддержку (подготовку документации, сопровождение реализации программы и т.д.). При необходимости структура может быть сформирована в подведомственных организациях.

Минцифры осуществляет мониторинг хода реализации ведомственных программ на основании Положения о ведомственных программах цифровой трансформации, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № 1646 «О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами».