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Проблемы пакистанского подводного флота

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Как сообщил индийский ресурс "Times Now" в материале Srinjoy Chowdhury "Pakistan left with only two submarines on active duty", технические проблемы и необходимость проведения среднего ремонта привели к тому, что в ВМС Пакистана остались только две боеспособные подводные лодки из пяти лодок, числящихся в составе флота. Другие три из пяти пакистанских подводных лодок французской постройки типа Agosta либо неисправны, либо находятся на среднем ремонте и модернизации.

Пакистанская неатомная подводная лодка S 139 Hamza французского проекта Agosta 90B в сухом доке в Карачи во время прохождения среднего ремонта и модернизации, апрель 2020 года (с) Reuters

Всего ВМС Пакистана сейчас имеют пять дизель-электрических подводных лодок французского типа Agosta - две проекта Agosta 70 (введенные в строй в 1979 и 1980 году, изначально строились во Франции для ЮАР) и три проекта Agosta 90B (введенные в строй в 1999-2006 годах).

Согласно данным индийской публикации, в настоящее время пакистанская подводная лодка S 136 Hurmat проекта Agosta 70 имеет неисправный правый дизель, а также неработающую станцию радиотехнической разведки, и в результате не выходит в море с начала лета.

Две первые подводные лодки проекта Agosta 90B - S 137 Khalid и S 138 Saad - находятся на среднем ремонте и модернизации в Карачи, в сооответствии с контрактом, выданном в 2018 году турецкой государственной проектно-конструкторской компании STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik) как головному подрядчику. При этом фактически работы ведутся только на Khalid, введенной в сухой док в апреле 2021 года, и работы продлятся минимум три года. Подписание соглашения с STM на ремонт и модернизацию Saad затянулось из-зам пандемии коронавируса, и работы на лодке пока что не начаты.

Таким образом, сейчас в строю находятся только прошедшая под руководством STM ремонт лодка S 139 Hamza проекта Agosta 90B, повторно введенная в строй в начале 2021 года, и наиболее старая лодка S 135 Hashmat проекта Agosta 70, спущенная на воду еще 44 года назад.

Хотя Пакистан заказал в Китае восемь неатомных подводных лодок проекта S20, однако головная лодка этого типа Hangor войдет в строй, видимо, не ранее 2023 года.

Согласно публикации, технические проблемы имеют и ряд надводных кораблей пакистанского флота. В частности, два (Saif и Zulfiquar) из четырех фрегатов китайской постройки проекта F-22P имеют неисправный ЗРК FM-90, а Zulfiquar также "имеет проблемы" с РЛС. Фрегат Khaibar (один из двух последних оставшихся в строю бывших британских фрегатов типа 21) имеет возникшую в апреле сильную вибрацию корпуса. Головной большой ракетный катер китайского проекта Azmat имеет неисправную РЛС, а ракетный катер Jurrat пакистанской постройки - проблемы с комплексом РЭБ. В целом пакистанский флот сталкивается с нехваткой запасных частей.

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Страны
Великобритания
Индия
Китай
Пакистан
Турция
Франция
ЮАР
Продукция
F-22
Компании
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
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