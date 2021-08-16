Должна ли Россия спасать афганский режим оружием

Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула, талибы берут один город Афганистана за другим – и, судя по всему, нынешнему правительству страны осталось существовать лишь несколько недель. В этой ситуации Кабул хватается за последнюю соломинку и просит у России срочной поставки боевых вертолетов. Что в этой ситуации нужно делать Москве?

В Афганистане стартовал обратный отсчет. Эксперты считают, сколько километров талибам осталось до столицы страны – Кабула. Речь в любом случае идет о десятках километров. И хотя Пентагон утверждает, что непосредственной опасности для столицы Афганистана в данный момент нет, там уже видят "попытки его изолировать". Иначе говоря, окружить. А американская разведка и вовсе утверждает, что Кабул будет захвачен талибами не позднее чем через месяц.

Шансов переломить ситуацию у властей немного – провинциальные племенные элиты (которые Кабул игнорировал очень долго) не готовы умирать за центральное правительство и предпочитают договариваться с талибами. Солдаты тоже не блещут героизмом – 20 лет натовской подготовки и сотни миллионов потраченных на это долларов оказались выброшены впустую.

"Попытка копировать западные образцы в армии превратили гигантское войско в неуправляемую массу, которая располагает современной техникой, но не может ее эффективно использовать", – пишет глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Афганцы уже выкладывают в Сеть ролики о том, как бравые армейские колонны организованно драпают из городов, в частности, второго по величине города Афганистана – Кандагара. Талибы уже заявили о его взятии, как и третьего по величине города – Герата (теперь движение уже контролирует половину столиц афганских провинций, все из которых были захвачены за последнюю неделю).

Сейчас афганским властям нужен какой-то козырь – если уж не для победы, то хотя бы для усиления собственных позиций на переговорах с "Талибаном" о сдаче власти и гарантиях жизни нынешним чиновникам. Запад его, понятно, не даст. Несмотря на заявления британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что войска Ее Величества могут вернуться в Афганистан "в случае размещения там "Аль-Каиды", такая перспектива кажется крайне маловероятной.

На американцев тоже надежды нет. Штатовская пресса сквозит плачем на тему того, как Джозеф Байден слил Афганистан, но при этом практически никто (даже противники президента) не говорят о том, что нужно возвращать войска. Вместо этого они возвращают дипломатов, но не в Афганистан, а из него. США готовятся к эвакуации своего посольства (по официальной информации, правда, лишь его части) в Кабуле. Британцы тоже особо задерживаться не собираются. А кроме них, объявлено об эвакуации еще множества посольств западных государств.

В этой ситуации афганские власти, по всей видимости, хотят получить козырь от Москвы. "Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ", – заявил глава МИД Афганистана Ханиф Атмар.

Речь идет об ударных вертолетах, которые (по опыту советской и американской кампаний) продемонстрировали свою полезность в Афганистане. Ранее Кабул уже обращался с подобной просьбой, и Москва формально была готова поставить технику – как прошедшую капитальный ремонт б/у, так и новую, однако у Афганистана не было денег. Сейчас, судя по словам афганских чиновников, средства нашлись. И вопрос теперь в том, готова ли Москва перейти от формального согласия к фактическому? Поставит ли Россия оружие для войны с талибами?

Большинство экспертов склоняется к тому, что Российской Федерации стоит вежливо отклонить просьбу афганского правительства – либо же банально затянуть переговорный процесс до того момента, пока поставки вертолетов станут неактуальными. Причин тому множество: дипломатические, политические, экономические, а также стратегические.

С дипломатической точки зрения подобные поставки будут выглядеть, мягко говоря, неприемлемо. Да, афганское правительство обладает международной легитимностью, а "Талибан" (против которого и просят вертолеты) считается террористической группировкой. "И тем не менее Россия вряд ли примет эту просьбу, поскольку она выступает посредником на Московских переговорах по Афганистану. А посреднику не стоит оказывать прямую военно-техническую помощь одной из сторон", – говорит газете ВЗГЛЯД Никита Мендкович.

Конечно, это правило не железобетонно. Так, например, Россия выступает как посредник в сирийском мирном процессе, что не мешает ей снабжать и вооружать сирийскую армию. Собственно, во многом благодаря этим поставкам сирийская армия и является до сих пор армией. Однако между Сирией и Афганистаном все-таки есть различия с точки зрения их двусторонних отношений с Москвой.

"Мы не можем поставлять вертолеты Афганистану, поскольку наши отношения никаким образом не урегулированы на этот счет. Афганское правительство – полностью проамериканское, и для того, чтобы обращаться с такими просьбами, нужно выстроить с нами определенную систему отношений. Они, боюсь, уже не успеют это сделать", – пояснил газете ВЗГЛЯД генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Кабул слишком долго надеялся на США и слишком мало уделял внимания взаимоотношениям с незападными странами, поэтому и остался сейчас у разбитого корыта.

Опять же, чисто теоретически России можно было бы заключить ситуативную сделку с Кабулом исключительно ради банального заработка – поставить вертолеты, чтобы получить деньги. Однако даже оперативная сделка требует как минимум дней (а то и недель) на согласования, не говоря уже об оформлении документов и прохождения оплаты. А этих дней у афганских властей банально нет. Поэтому не исключена ситуация, когда Россия поставит вертолеты, но денег за них не получит. А вместо них получит не только экономический, но и стратегический ущерб.

Дело в том, что даже с военной точки зрения российские поставки вертолетов – какими бы ударными они не были – ситуацию принципиально не поменяют. "Сейчас в распоряжении Кабула уже находится более 200 бортов боевой авиации. Они не позволяют решить поставленные задачи, так что вряд ли новые поставки что-то изменят", – говорит Никита Мендкович.

В этом свете некоторые эксперты рассматривают кабульское предложение как классическую вашингтонскую трехходовку. "Мне кажется, что это обращение – провокация. Оно сделано по просьбе американцев, чтобы поссорить нас с талибами",

– говорит Алексей Мухин.

И действительно, сейчас Российская Федерация ведет активные переговоры с "Талибаном" о модус вивенди (принципах сосуществования) после их победы в Афганистане. Одним из оплотов этого модус вивенди является отказ от враждебных действий друг в адрес друга. Москва не пытается сковырнуть режим талибов, а "Талибан" не занимается экспортом "зеленой революции" в Среднюю Азию. Поставки боевых вертолетов афганскому правительству могут быть расценены "Талибаном" как враждебное действие – со всеми вытекающими для перспектив обсуждаемой сделки.

Поэтому, по мнению экспертов, России не стоит ни играть в американскую игру, ни ставить на уже почти мертвую лошадь. Нужно думать о будущих региональных забегах, которые начнутся сразу после того, как закончится обратный кабульский отсчет.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета