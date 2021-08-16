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Российская газета

Электромагнитная пушка из фантастики поступила в продажу

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Американская компания Arcflash Labs открыла предзаказ на первую в мире ручную электромагнитную пушку GR-1 ANVIL. Она может разогнать ферромагнитный снаряд диаметром 10-12 сантиметров до скорости 60 метров в секунду - это сравнимо с мощной пневматической винтовкой.

GR-1 является электромагнитной пушкой Гаусса, то есть разгоняет снаряд при помощи катушек. Рельсотроны, которые испытывают ВМС США, обладают значительно большим КПД, но громоздки и требуют больших источников энергии. Ручная пушка весит девять килограммов и может делать 100 выстрелов в минуту. Дульная энергия оружия составляет 85 джоулей, пишет N+1.

В силу скромных боевых возможностей ускорители Гаусса не интересуют военных, но часто упоминаются в фантастике и присутствуют в компьютерных играх - в Fallout 76 карабин Гаусса - чрезвычайно мощное оружие.

GR-1 ANVIL стоит 3375 долларов. Заказчик обязан подписать отказ от любых претензий в адрес компании


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ИТ
Рельсотрон
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