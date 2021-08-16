Российский флот потерял «летающую лодку»

ВМС России лишились недавно полученного самолёта-амфибии. Вчера, 14 августа, пресс-служба Минобороны РФ сообщила о катастрофе Бе-200 вблизи города Адана.

«14 августа 2021 года около 15:10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н.п. Адана потерпел катастрофу российский самолёт Бе-200. На борту самолёта находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Катастрофа российского Бе-200 в Турции

Самолёт-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ РФ 8 июля был направлен для оказания Турции помощи в тушении природных пожаров. По данным информационного агентства Anadolu, самолёт был арендован Турцией.

«Во время реагирования на лесной пожар в Кахраманмараше была прервана связь с пожарным самолётом, арендованным в России главным управлением лесного хозяйства и используемым в службе регионального управления лесного хозяйства Аданы», — сообщили в пресс-службе управления лесного хозяйства Турции.

Самолёт-амфибия Бе-200ЧС, построенный для ВМФ РФ Источник изображения: rg.ru

Базовая модификация Бе-200 — самолёт противопожарной безопасности, однако за счёт возможности быстрого переоборудования он может применяться для выполнения более широкого круга задач. Основными сферами применения самолёта-амфибии, который также называют летающей лодкой, являются охрана водных поверхностей, тушение пожаров, перевозка пассажиров и грузов. Конструкция Бе-200 позволяет ему взлетать с суши и воды, а также приземляться на эти поверхности. Длина самолёта составляет 35 м, размах крыльев — почти 33 м, высота — менее 9 м. Машина массой 28 т может перевозить до 8 т грузов и ещё 12 т воды в специальных отсеках.

В отличие от гидросамолётов, построенных для МЧС России, модификация для ВМФ имеет окраску тёмно-серого цвета и может нести спасательные контейнеры с аварийным плотиком и запасом воды и пищи для сброса на воду. Первый Бе-200ЧС был передан ВМС РФ в феврале прошлого года.