Войти
ТАСС

Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками

118
0
0
Спутник на орбите
Спутник на орбите.
Источник изображения: Global Look Press/John Pulsipher

Полученные данные позволят создать рой наноспутников, которые можно использовать как для исследовательских целей, заменяя полноразмерные спутники, так и для отработки технологий перед применением на полноразмерных космических аппаратах

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) по заказу РКК "Энергия" провели расчеты и выяснили, как увеличить ограниченную скорость передачи данных между наноспутниками в два раза. В дальнейшем подобные исследования позволят заменить при проведении научных исследований дорогостоящие крупногабаритные спутники на рой менее затратных миниатюрных космических аппаратов, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что томские вузы планируют провести на МКС эксперимент по запуску роя миниатюрных спутников, которые может запускать на орбиту космонавт, вышедший в открытый космос, просто выпустив из рук. Такие аппараты в перспективе будут работать в группе, выполняя различные задачи, связанные, например, с навигацией и обеспечением связи. В перспективе спутники смогут даже ремонтировать друг друга на орбите. За связь группы наноспутников или роя отвечает ТУСУР.

"Из-за миниатюрных размеров наноспутников, они имеют ограниченные ресурсы и возможности. Как правило, на малых космических аппаратах (МКА) используются ненаправленные антенны, которые могут обеспечить максимальную скорость передачи данных в 200 бит в секунду на дальности до 1 000 км. Проведенное нами исследование показывает, за счет чего можно увеличить эту скорость. Мы предлагаем установить на спутнике слабонаправленные антенны. Одновременно обеспечив малые космические аппараты точными системами навигации и ориентации, можно навести антенны спутников друг на друга. За счет этого повышается энергетика канала связи и до двух раз увеличивается скорость передачи данных", - цитирует пресс-служба слова заведующего лабораторией распространения радиоволн НИИ РТС Федора Захарова.

Новый подход к созданию роя наноспутников

Как уточняет пресс-служба, полученные данные открывают новый подход к созданию роя наноспутников и обеспечению связи между ними. В дальнейшем они позволят создать рой наноспутников, которые можно использовать как для исследовательских целей, заменяя полноразмерные спутники, так и для отработки технологий перед применением на полноразмерных космических аппаратах. Большой интерес рой МКА может представлять для военно-промышленного комплекса. Дело в том, что для уничтожения наноспутника нужно создать ракету или другое средство поражения, которое будет на порядок дороже МКА, даже с учетом его запуска.

"Изготовление и запуск большого спутника - дорогостоящий проект. Наноспутники типа CubeSat в некоторых случаях могут выполнять такой же функционал, при этом по стоимости доступны даже студентам. Есть технологии и задачи, которые можно успешно отработать с помощью роя МКА, после чего применять их на полноценных космических аппаратах", - приводятся в сообщении слова одного из разработчиков систем связи Кирилла Яркова.

По мнению ученых, для достижения максимальной эффективности при создании роя наноспутников нужно разделить задачи между каждым его аппаратом, например, на один установить оборудование для фиксирования гамма-вспышек, на другой - для приема рентгеновского излучения. Каждый аппарат при этом сможет выполнять функцию ретранслятора, позволяя передавать данные на Землю в том случае, когда один или несколько из них находятся вне досягаемости для наземной станции.

Работы идут по заказу РКК "Энергия". Представить свои варианты группы наноспутников с уже разработанными системами связи ученые томских вузов планируют в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
Наноиндустрия
Похожие новости
07.01.2020
Космонавты МКС испытают 3D-принтер и покрытие на иллюминаторы, разработанные в Томске
16.08.2018
Что изменилось в новом скафандре "Орлан-МКС"?
16.05.2018
Выход космонавтов Артемьева и Прокопьева в открытый космос отложили на неделю
18.08.2017
С МКС запущен первый российский профессиональный наноспутник ТНС-0 №2
15.06.2017
Второй за год российский выход в космос может состояться в ноябре-декабре
28.12.2010
Марс-500: готовится высадка на марсодром
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос