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ТАСС

Илон Маск заявил, что его корабль может совершить высадку астронавтов на Луну до 2024 года

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В NASA ранее сообщили, что такая высадка пока не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Глава американской компании SpaceX Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship может осуществить высадку астронавтов на Луну раньше 2024 года. Соответствующую запись он разместил в субботу в Twitter.

На вопрос одного из пользователей соцсети, ожидает ли он, что его корабль будет готов высадить экипаж на поверхность спутника Земли в 2024 году, Маск ответил: "Возможно, раньше".

Во вторник генеральный инспектор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров. Маск предложил ведомству помощь в такой разработке.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis ("Артемида"), которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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