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Маск сообщил о готовности Starship к полету в ближайшее время

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Источник изображения: Фото: @elonmusk / Twitter

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что двухступенчатая ракета Starship в ближайшее время сможет совершить полет. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.

В Twitter-аккаунте под названием «Teslarati», посвященном успехах SpaceX, сообщили, что орбитальная площадка почти готова и в скором времени пройдут испытания сверхтяжелого ускорителя и SN-20.

В комментариях к этой публикации Маск рассказал, что первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к космическому полету в ближайшие недели. По словам главы SpaceX, осталось дождаться нормативного разрешения.


Пользователи шутливо уточнили у Маска, какое время он подразумевает: реальное или собственные исчисления. В ответ на это бизнесмен ответил, что подразумевает общепринятые недели.

7 августа стало известно, что SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship. В длину Starship вместе с Booster 4 (прототипом ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототипом космического корабля Starship) достигает около 120 метров. Сборку ракеты производили на космодроме SpaceX в местности Бока-Чика, штат Техас.


Марина Совина

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SpaceX
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Илон Маск
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