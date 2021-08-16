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Известия.ru

Илон Маск допустил высадку астронавтов на Луну до 2024 года

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Источник изображения: Фото: TASS/DPA/Picture-Alliance/Patrick Pleul

Космический корабль Starship может высадить космонавтов на Луну еще до 2024 года. Таким мнением поделился глава компании США SpaceX Илон Маск в субботу, 14 августа.

«Возможно раньше», — так, глава космической компании ответил на вопрос одного из пользователей о том, ожидает ли Маск высадки экипажа на поверхность спутника Земли с его корабля в 2024 году, пишет ТАСС.

Ранее, 10 августа, Илон Маск прокомментировал доклад NASA, в котором указывалось, что высадка космонавтов на Луну в 2024 году невозможна по причине неподготовленных скафандров. Глава SpaceX предложил помощь компании в разработке необходимых элементов.

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Страны
США
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SpaceX
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