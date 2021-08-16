Войти
Известия.ru

Японские журналисты восхитились танком Т-90М «Прорыв»

101
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Японские журналисты и пользователи оказались в восхищении от модернизированного отечественного танка Т-90М «Прорыв». Отличная проходимость, повышенная безопасность экипажа и относительная легкость конструкции — всё это привлекло внимание авторов.

В материале портала Yahoo News Japan рассказали, что танк кардинально обновился по сравнению с предшественниками — стал более приземистым и малозаметным. А еще он может похвастаться внушительными характеристиками.

Японцы отметили появление принципиально новой башни со 125-мм пушкой, а также управляемых ракет для уничтожения бронированной техники и вертолетов на расстоянии до 5 км. Новый 12-цилиндровый двигатель демонстрирует мощность до 1130 лошадиных сил, что очень важно при его габаритах. Танк Т-90М может развить скорость до 70 км/час по шоссе и до 45–50 км/ч по пересеченной местности.

Автоматизированная система управления огнем и панорамный прицел серьезно повлияли на точность и время подготовки первого выстрела. Еще современная электроника быстро отслеживает цели в режиме ведения огня «охотник–стрелок», когда командир ведет разведку независимо от положения башни.

До конца текущего года в Вооруженные силы (ВС) России поступят 20 новейших танков Т-14 «Армата». Об этом 10 августа рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Похожие новости
11.08.2021
Замминистра обороны Криворучко: Вооруженные силы до конца года получат 20 танков Т-14 "Армата"
21.03.2019
Спасти рядового Абрамса: Трамп вспомнил о танках
05.09.2018
"Арматам" дали ход
23.11.2017
Частный "Калашников"
24.05.2012
Российские военные "приземляют" летающий танк Т-90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос