Российские ученые разработали способ очистки орбит от мусора

Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», разработало новый метод очистки орбит от космического мусора при помощи модульного комплекса. Об этом говорится в материалах Федерального института промышленной собственности.

В патенте отмечается, что изобретение относится к космической технике и может быть применено для сведения космических аппаратов с орбиты, инспекции, контроля их на орбите, в том числе геостационарной (круговая орбита над экватором, по которой аппарат движется с угловой скоростью, равной угловой скорости Земли. — Ред.), а также для других задач, «требующих контактного взаимодействия с космическим аппаратом».

Предполагается, что на орбиту будет выводиться модульный космический аппарат, состоящий из базового блока и модулей автономного маневрирования, которые заблаговременно отделяются от базы. Целеуказание может осуществляться как с базового блока, так и с отдельного спутника. После передачи данных на модуль автономного маневрирования он меняет орбиту, сближается с космическим аппаратом для физического контакта и сведения с орбиты.

«В случае отказа базового блока модульного космического аппарата идеология построения комплекса обеспечивает возможности либо ввода в группу другого аппарата взамен отказавшего, <…> либо передачу на каждый модуль целеуказания космическими средствами, находящимися на близких по высоте или компланарных орбитах, не входящими в состав комплекса», — цитирует документ ТАСС.

Изобретение призвано повысить надежность работы и увеличить возможности очистки космоса от антропогенного мусора.

В мае начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас заявил, что на околоземных орбитах находится около 7 тыс. т космического мусора и 3 тыс. т действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию. По его словам, под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые вышли из строя и больше не могут использоваться. В то же время этот мусор опасно воздействует на работающие космические аппараты, добавил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт в том же месяце рассказал, что на околоземном космическом пространстве находится около 15 тыс. объектов, размеры которых превышают 10 см. Наибольшую опасность они представляют для спутников и других полезных космических объектов, и этот риск возрастает с каждым днем.

Он добавил, что на МКС несколько раз в год проводят маневры уклонения, и подчеркнул, что пока не существует достаточно эффективного способа избавиться от космического мусора.