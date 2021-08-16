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Интерфакс-АВН

Баку до сих пор не получил ответ Еревана на предложение подписать мирный договор и провести делимитацию границы - Алиев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © REUTERS / Official web-site of President of Azerbaijan/Handout

Баку. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Азербайджан хочет подписать мирный договор с Арменией и начать процесс делимитации границы, но до сих пор не получил ответа от Еревана на эти предложение, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

"Мы свою позицию неоднократно озвучивали. Я несколько раз открыто выражал нашу позицию по этому вопросу: мы хотим подписать мирный договор. Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга и начать процесс делимитации, т.е. определения границ", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По его словам, Армения до сих пор не дала положительного ответа на это предложение. "Видимо, Армения к этому не готова или против этого. Я уже говорил, что это большая ошибка, и они пожалеют об этом, так как наше предложение не будет вечно за столом. Если они против - то пусть открыто скажут, что не хотят подписывать мирный договор с Азербайджаном", - заявил Алиев.

При этом он отметил, что "в регионе наступит долгосрочный мир", если Армения "готова признать" территориальную целостность Азербайджана.

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Страны
Азербайджан
Армения
Турция
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