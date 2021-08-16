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Интерфакс-АВН

Алиев ожидает, что Россия не станет вооружать Армению

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Баку. 14 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Баку ожидает от Москвы выполнения всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наши ожидания от России - это выполнение всех пунктов трехстороннего заявления по Карабаху. Это заявление подписали лидеры трех стран - Азербайджана, России и Армении. Большая часть этих пунктов реализована, но есть вопросы, которые до сих пор остались открытыми", - заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

Он отметил, что Россия как сосед Азербайджана и близкий союзник Армении играет особую роль в регионе.

"Мы надеемся, что и после этого Россия продолжит свои усилия и сделает шаги для достижения долгосрочного мира в регионе", - сказал Алиев, добавив, что Азербайджан ожидает от России, что та не будет вооружать Армению.

"Армянский народ и армянское руководство смирились с новой ситуацией и поражением. Последние парламентские выборы в Армении это показали. Невиданное в истории и событие, когда проигравшее руководство получило доверие народа. Поэтому в этой ситуации вооружать Армению не поддается никакой логике. Мы ждем, что Россия перестанет вооружать Армению, но пока этого не наблюдаем. Были несколько заявлений, в том числе, с российской стороны, когда министр обороны России несколько дней тому назад заявил, что начался процесс поставок вооружения в Армению", - сказал Алиев.

По его словам, новый министр обороны Армении "сделал несколько безответственных заявлений", в частности, о том, что если азербайджанский солдат пересечет границу Армении, то по нему откроют огонь.

"Видимо, вторая карабахская война не стала для них уроком. Если так, то мы готовы преподнести еще один урок. Поэтому мы надеемся, что Россия не будет вооружать Армению. Так как нет нужды в этом", - сказал Алиев.

"Поэтому мы хотим, чтобы Россия в этом вопросе учла нашу обеспокоенность, так как, сколько бы вооружения ни было передано, все равно паритета сил не будет. Россия за последние 30 лет бесплатно передала Армении вооружения на несколько миллиардов. Часть из них сейчас в разрушенном виде выставлены как музейные экспонаты. Несмотря на это, армянская армия была полностью разгромлена", - заявил Алиев.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
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