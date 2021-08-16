За американское оружие в Польше готовы стать чем угодно

Америка может отказаться от поставок военной техники в Польшу из-за авторитарных настроений республики.

Об этом заявил польский генерал Мирослав Ружаньский, передает издание Wirtualna Polska, пишет Rubaltic.ru.

По его мнению, доверие к Польше утрачено, так как она становится «авторитарной страной». Он считает, что со временем США будут ограничивать польским офицерам доступ к целому спектру тайной информации и в их присутствии не будут принимать серьезные решения.

«Однако, по моему мнению, самая большая опасность кроется в том, что американцы смогут приостановить поставку техники по уже заключенным контрактам. Я имею в виду прославленные F-35 или систему Patriot», — добавил генерал.

Кроме того, он предположил, что США поставят Варшаве ультиматум: если Польша не станет вновь демократической страной, никакой американской техники ей не видать.

«Американцы не будут реагировать, как обиженный ребенок. Зато они могут заморозить определенные проекты, приостановить их реализацию и просто-напросто подождать лучших времен. Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?» — отметил он.

Генерал напомнил, что такой слабой позиции, которую сегодня имеет Польша в НАТО, сложно представить.

«Мы рассорились со всеми: обидели немцев и французов, порвали контакты с нашими партнерами из Великобритании и Канады. Братских отношений у нас также нет ни с чехами, ни со словаками, ни с литовцами. Наша позиция в НАТО уже давно маргинализована. Если вдобавок ко всему США отвернутся от нас, и мы перестанем быть партнерами, мы скатимся на периферию Североатлантического альянса», — предупредил он.