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Российская газета

Место службы и должность для девушек-летчиц подберут индивидуально

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Источник изображения: Виталий Тимкив \ РИА Новости

В Воздушно-космических войсках сейчас решают, как правильно использовать девушек-летчиц, которые обучаются в Краснодарском высшем военном авиационном училище.

В ВКС России пока нет системного опыта по применению женских экипажей в военной авиации. Это новое направление работы, признал заместитель главкома Воздушно-космических войск генерал-майор Александр Максимцев. "Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками", - объяснил Максимцев.

Он напомнил, что в Краснодарском училище девушек-летчиц готовят по направлениям - для военно-транспортной, дальней, штурмовой и истребительной авиации.

Замглавокма ВКС также сообщил, что денежное довольствие российских военных летчиков без учета премиальных сопоставимо с заработной платой гражданских пилотов. "Зарплата военных летчиков достойная, она соизмерима с коллегами других структур и ведомств, гражданской авиации. С учетом имеющегося денежного довольствия, надбавок за летную работу, боевую работу, боевые дежурства, а также выполнение специальных задач - как сейчас, например, тушение пожаров, эвакуация граждан и другие", - рассказал Максимцев.

Он добавил, что после выполнения боевых задач и близких к ним по характеру выполняемой в небе работы заданий Минобороны отправляет летчиков в ведомственные санатории на реабилитацию. Там используют новейшие медицинские технологии, помогающие восстановлению физического и психологического состояния военных пилотов. "Главная задача - снять психофизиологическую нагрузку и восстановить физическую готовность", - пояснил замглавкома ВКС.

Максимцев также сказал, что при подготовке летного состава в ВКС учитывают иностранный боевой опыт. "Тактика ведения боя, тактика нанесения удара - она всегда связана с изучением реального опыта боевых действий, в том числе с изучением опыта тактики применения боевой авиации иностранных государств. Мы учитываем этот опыт и теоретически, и практически, начиная с летных училищ", - отметил генерал.

В субботу в подмосковном парке "Патрит" проходит большой праздник, приуроченный к 109-й годовщине российской военной авиации. День ВВС официально отметили 12 августа. А в субботу в "Патриоте" устроили авиашоу с участием пилотажных групп из подмосковной Кубинки.


Юрий Гаврилов

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