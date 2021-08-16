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ТАСС

Эксперт заявил, что Бе-200 ни разу не попадал в катастрофы

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Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно.
Самолет-амфибия Бе-200ЧС и летает, и пожары тушит очень эффектно и эффективно.
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, Бе-200 - один из самых надежных пожарных самолетов в мире

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Самолет Бе-200 до настоящего момента ни разу не попадал в катастрофы и является крайне надежным. Об этом в субботу журналистам сообщил авиационный эксперт Роман Гусаров в связи с крушением пожарного самолета в Турции.

"За почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы", - отметил он.

По его словам, Бе-200 - один из самых надежных пожарных самолетов в мире.

"Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию", - отметил Гусаров.

Также он отметил, что в первую очередь требуется изучить условия эксплуатации борта и соблюдение всех регламентных процедур.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
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