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Известия.ru

Опубликовано видео с моментом крушения самолета Бе-200 в Турции

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Опубликовано видео с моментом крушения в Турции российского самолета Бе-200, который был задействован в тушении лесных пожаров.


14 августа самолет потерпел крушение на востоке Турции у города Кахраманмараш. Самолет был арендован турецкой стороной у России.

В район места крушения были отправлены поисково-спасательные бригады.

В Минобороны РФ «Известиям» рассказали, что самолет потерпел крушение после выполнения задачи, когда заходил на посадку. На борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, указывавших экипажу очаги тушения пожаров.

Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.

В Турции с конца июля бушевали лесные пожары. Первые сообщения о них поступили 28 июля из Манавгата, где за 10 дней зафиксировали 21 очаг. 1 августа стало известно о новых очагах в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 июля заявил, что правоохранительные органы республики задержали подозреваемого в поджоге лесного массива. О том, что власти не исключают возникновения лесных пожаров на юге страны в результате поджогов, Эрдоган сообщил в тот же день.

Спустя день сообщалось, что ответственность за поджоги на юге Турции взяла на себя признанная в республике террористической организация «Дети огня».

12 августа министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что все лесные пожары в стране взяты под контроль.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
Бе-200
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп
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