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ТАСС

В ВКС заявили, что учитывают боевой опыт иностранных ВВС в подготовке летчиков

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Пилот ВКС РФ
Пилот ВКС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Как отметил замглавнокомандующего ВКС генерал-майор Александр Максимцев, тактика ведения боя и нанесения удара всегда связана с изучением реального опыта боевых действий

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ в рамках программ подготовки российского летного состава учитывают боевой опыт иностранных воздушных сил, сообщил журналистам в субботу замглавнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"Тактика ведения боя, тактика нанесения удара - она всегда связана с изучением реального опыта боевых действий, в том числе с изучением опыта тактики применения боевой авиации иностранных государств. Мы учитываем этот опыт и теоретически, и практически, начиная с летных училищ", - сказал генерал.

В субботу в парке "Патриот" отмечается День ВВС. В частности, в небе над Кубинкой проходит авиационное шоу с участием пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи". Военно-воздушные силы 12 августа отпраздновали 109-ю годовщину со дня образования.

Как отметил ранее в поздравлении министр обороны РФ Сергей Шойгу, за годы своего существования Военно-воздушные силы внесли неоценимый вклад в дело укрепления обороны Отечества. Глава военного ведомства подчеркнул, что сегодня летчики ВВС выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, решают другие важнейшие государственные задачи.

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