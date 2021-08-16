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ТАСС

Замглавкома ВКС РФ рассказал, какое денежное довольствие получают летчики ВВС

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Пилоты ВКС РФ
Пилоты ВКС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России по военно-политической работе генерала-майора Александра Максимцева, их довольствие такое же, как и зарплаты гражданских пилотов

КУБИНКА /Московская область/, 14 августа. /ТАСС/. Денежное довольствие российских военных летчиков без учета премиальных сопоставимо с вознаграждением гражданских пилотов, сообщил журналистам в субботу замглавнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"Зарплата военных летчиков достойная, она соизмерима с коллегами других структур и ведомств, гражданской авиации. С учетом имеющегося денежного довольствия, надбавок за летную работу, боевую работу, боевые дежурства, а также выполнение специальных задач, как сейчас, например, тушение пожаров, эвакуация граждан и другие", - рассказал Максимцев.

Генерал также перечислил меры поддержки летчиков. "Летный состав ВВС имеет льготы как финансового характера, так и нефинансового. Например, для боевых летчиков создан приоритет в части обеспечения жильем. Медицинское обеспечение летчиков организовано на самом высоком уровне, ведется постоянный контроль медицинского состояния, потому что летчик летает, пока он здоров", - отметил замглавкома.

Он добавил, что после выполнения боевых задач или приближенных к боевым задач Минобороны отправляет летчиков в санатории на курс реабилитации с использованием новейших медицинских технологий по восстановлению физического и психологического состояния. "Главная задача - снять психофизиологическую нагрузку и восстановить физическую готовность", - пояснил он.

В субботу в парке "Патриот" отмечается День ВВС. В частности, в небе над Кубинкой проходит авиационное шоу с участием пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи". 12 августа Военно-воздушные силы отпраздновали 109-ю годовщину со дня образования.

Как отметил ранее в своем поздравлении министр обороны РФ Сергей Шойгу, за годы своего существования Военно-воздушные силы внесли неоценимый вклад в дело укрепления обороны страны. Глава военного ведомства подчеркнул, что сегодня летчики ВВС выполняют свой профессиональный долг в Сирии, несут боевое дежурство, оказывают помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, решают другие важнейшие государственные задачи.

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