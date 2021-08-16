ВКС РФ в рамках программ подготовки учитывают боевой опыт иностранных воздушных сил

Кубинка (Московская область). 14 августа. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы РФ в рамках программ подготовки российского летного состава учитывают боевой опыт иностранных воздушных сил, сообщил журналистам в субботу замглавнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"Тактика ведения боя, тактика нанесения удара - она всегда связана с изучением реального опыта боевых действий, в том числе с изучением опыта тактики применения боевой авиации иностранных государств. Мы учитываем этот опыт и теоретически, и практически, начиная с летных училищ", - сказал генерал.