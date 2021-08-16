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Интерфакс-АВН

ВКС РФ в рамках программ подготовки учитывают боевой опыт иностранных воздушных сил

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Пилот ВВС России
Пилот ВВС России.
Источник изображения: МО РФ

Кубинка (Московская область). 14 августа. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы РФ в рамках программ подготовки российского летного состава учитывают боевой опыт иностранных воздушных сил, сообщил журналистам в субботу замглавнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

"Тактика ведения боя, тактика нанесения удара - она всегда связана с изучением реального опыта боевых действий, в том числе с изучением опыта тактики применения боевой авиации иностранных государств. Мы учитываем этот опыт и теоретически, и практически, начиная с летных училищ", - сказал генерал.

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Страны
Россия
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