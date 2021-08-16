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Саудовская Аравия приобрела около 60 украинских бронированных машин "Казак-5"

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Как сообщили украинские СМИ, во время своего выступления на проходившем в Киеве Международном оборонном инвестиционном форуме 12 августа 2021 года председатель совета директоров киевского ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика" и по совместительству председатель правления Лиги оборонных предприятий Украины Олег Высоцкий заявил,сообщая о планах компании принять участие в оборонной выставке в Саудовской Аравии, что: "Практика" в этом году реализовала два экспортных контракта, с ними (Саудовской Аравией) в том числе".

Бронированные машины "Козак-5" производства украинского ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика", поставленные в 2021 году в Саудовскую Аравию (с) defence-ua.com

Согласно другим источникам, НПО "Практика" в 2021 году поставило в Саудовскую Аравию 60 колесных бронированных машин собственного производства "Козак-5" с колесной формулой 4х4. Об изготовлении данной партии украинские СМИ сообщали весной 2021 года. Возможно, эти машины были приобретены саудитами для передачи просаудовским силам хадистов в Йемене.

Вторым ииностранным контрактом, заявленным как реализованный НПО "Практика" в 2021 году,может быть поставка нескольких бронированных машин "Козак-2М" в Индонезию (первые две машины этого типа были поставлены в Индонезию в 2020 году).

Бронированная машина "Козак-5" была впервые представлена НПО "Практика" на выставке "Зброя та безпека-2016" в Киеве осенью 2016 года. Машина выполнена на коммерческом шасси пикапа Ford F550 и имеет полный боевой вес 10 тонн. Заявлен уровень броневой защиты ПЗСА-5 (STANAG 4569 level 2). До настоящего времени был известно о поставке только восьми машин "Козак-5" в исполнении для служб разминирования "Козак-5ПМЛ" для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в 2018 году.

Следует отметить, что, по данным самого НПО "Практика", уровень импортных изделий и комплектующих в изготавливаемых им машинах составляет около 80 процентов по стоимости.

Бронированные машины "Козак-5" производства украинского ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика", поставленные в 2021 году в Саудовскую Аравию (с) defence-ua.com

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Страны
Индонезия
Йемен
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
F-5
Проекты
2020-й год
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