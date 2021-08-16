Корея вооружилась субмариной нового поколения

Корейский флот пополнился первой субмариной проекта KSS-III. Вчера, 13 августа, пресс-служба компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) сообщила о том, что подлодка SS 083 Dosan An Chang-Ho официально вошла в состав ВМС Республики Корея.

Субмарина была заложена в мае 2016 года и спущена на воду в сентябре 2018 года. Изначально планировалось, что Dosan An Chang-Ho передадут флоту в 2020 году, но из-за пандемии эти сроки несколько сдвинулись. На первое боевое дежурство подлодка отправится уже в этом месяце.

Церемония ввода в строй субмарины SS 083 Dosan An Chang-Ho

В рамках проекта KSS-III (Chang Bogo III) для южнокорейских ВМС планируется построить девять субмарин, которые выпустят тремя партиями с внесением модификаций в каждую из последующих. Каждая из подлодок первой серии будет иметь 83,5 м в длину и водоизмещение более 3000 т. Основным вооружением субмарин станут многоцелевые крылатые ракеты производства компании LIG Nex1 (пусковая установка будет вмещать 6 ракет), а также торпеды.

Все девять субмарин должны сойти со стапелей к 2029 году, при этом подлодки второй и третьей партий будут существенно видоизменены. Так, в Администрации программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) уже утвердили проект подлодок второго поколения Chang Bogo III, строительство которых начнётся в ближайшие годы.