В Алжир поставлено с Украины несколько тысяч противотанковых ракет «Стугна»

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в ГосККБ "Луч" экспортировало в Алжир несколько тысяч противотанковых ракет изд. 111 "Стугна"

Управляемая ракета "Стугна" в отличие от известного ПТРК "Стугна-П" выстреливается из канала ствола пушки

Рассказывая во время своего выступления на Международном оборонном инвестиционном форуме 12 августа этого года [в Киеве] о важности поддержки государством разработок отечественных предприятий ОПК, Генеральный конструктор-Генеральный директор ГосККБ "Луч" [Киев] Олег Коростелев привел в качестве примера алжирский контракт.

"Мы сделали, когда-то давно, ствольную "Стугна", это 100-мм ракета. Мы их несколько тысяч продали в Алжир и компенсировали (разработку) - там было потрачено около 3 млн. долларов в это дело, а мы получили контракт в районе 50 млн. долларов", - рассказал Олег Коростелев.

Речь идет о разработанном еще в начале 2000-х годов (принят на вооружение ВСУ в 2006 году) ГосККБ "Луч" выстреле с управляемой ракетой калибра 100-мм "Стугна" (изделие 111), который предназначен для поражения при стрельбе из танка Т-55 или артиллерийского орудия МТ-12 "Рапира" неподвижных и подвижных современных бронированных целей.

Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" экспортировала в сентябре 2018 г. морским транспортом в Порт Алжир для Министерства Национальной Обороны Алжирской Народной Демократической Республики:

- техническую документацию для обеспечения работы мастерской по контролю, диагностике и продлению сроков службы авиационных средств поражения (ракет Р-27, Р-73 (Л, К), Х-29 (Л, Т), взрывателей АВУ-ЭТ, бомб КАБ-500 , КАБ-1500) на сумму 2 630 780 долл.;

- оборудование и инструмент для оснащения этой мастерской весом 23364 кг на сумму 3 074 632 долл.;

- выстрелы с противотанковой управляемой ракетой изделие-111 "Стугна" - 25 штук с зав. номерами 2611111301129, 2611111301143, 2611111301081, 2611112301267, 2611114302316, 2611114302733, 2611114302050, 2611113403094, 2611113403049, 2611114403417, 2611114403135 и пр. весом 920 кг на сумму 460 000 долл.

Таким образом, цена одного выстрела с ПТУР "Стугна" составила 18,4 тыс. долл.

Собственно "Стугну" можно назвать своеобразной "матерью" всей линейки управляемого украинского вооружения, ведь именно эта модель стала первой из управляемых ракет, была разработана ГосККБ "Луч" и начала серийно изготавливаться уже в независимой Украине.

Рассказывая во время своего выступления на Международном оборонном инвестиционном форуме 12 августа этого года о важности поддержки государством разработок отечественных предприятий ОПК Генеральный конструктор-Генеральный директор ГосККБ "Луч" Олег Коростелев привел в качестве примера алжирский контракт.

Со времен создания "Стугна" ГосККБ "Луч" успело разработать около десятка похожих по принципу действия управляемых ракет различных калибров и под различное вооружение

"Мы сделали, когда-то давно, ствольную "Стугна", это 100-мм ракета. Мы их несколько тысяч продали в Алжир и компенсировали (разработку) - там было потрачено около 3 млн. долларов в это дело, а мы получили контракт в районе 50 млн. долларов", - рассказал Олег Коростелев.

При этом он не уточнил, когда именно был заключен этот контракт и сроки его выполнения, однако известно, что эти ракеты отгружались в Алжир, например в 2019 году. Так, информация о поставках партии из 25 выстрелов "Стугна" в июле 2019 была обнародована на одном из ресурсов, отслеживающих экспортно-импортные операции.

Одна из небольших партий ПТУР "Стугна" была поставлена ​​в Алжир в 2019 году.

Примечание: как показано выше, дата неверная - поставка состоялась еще в сентябре 2018 г.