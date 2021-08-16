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До Каспия 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Град Свияжск» Каспийской флотилии (КФл) приступил к переходу из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования в Каспийске после участия в Главном военно-морском параде.

Моряки-каспийцы совершают межфлотский переход в Дагестан по маршруту через Волго-Донской судоходный канал, Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. МРК «Град Свияжск» пройдёт в общей сложности более 2,5 тыс. км и 56 шлюзов, обеспечивающих проход через водные бассейны с различными уровнями воды.

Во время межфлотского перехода экипаж МРК «Град Свияжск» отрабатывает в плановом порядке задачи боевой подготовки по организации противолодочной, противовоздушной и противоминной обороны, а также маневрированию при плавании и прохождении узкостей водных путей.

Перед началом межфлотского перехода экипаж МРК отработал комплекс мероприятий базовой подготовки, проверил готовность технических средств и систем жизнеобеспечения. Командир корабля, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон.

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Продукция
Град Свияжск
Проекты
Военные учения
КФ
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