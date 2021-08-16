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РИА Новости

Politico: Пентагон планирует полный вывод американской миссии в Кабуле

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Американские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана.
Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Военные США считают полную эвакуацию посольства в Афганистане неизбежной, сообщает издание Politico.

"Пентагон уже планирует полный вывод американской миссии в Кабуле, сообщили три источника… Два источника отдельно сказали, что Центральное командование ВС США считает полную эвакуацию посольства "неизбежной", - сообщает издание.

Ранее США направили в Афганистан 3 тысячи военных для ускорения эвакуации гражданских служащих посольства.

В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии более десяти, боестолкновения продолжаются. На этом фоне в западных СМИ появилась информация со ссылкой на источники в разведке США о том, что талибы могут в течение месяцев блокировать и даже взять под контроль Кабул. Посольство РФ в афганской столице, комментируя эти данные, заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Страны
Афганистан
Россия
США
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