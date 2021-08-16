Войти
WarSpot

Итальянцы тестируют новый «авианосец»

116
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Итальянский флот тестирует своего перспективного флагмана. Вчера, 13 августа, портал aresdifesa.it сообщил о том, что десантный корабль L 9080 Trieste вышел на первые ходовые испытания.

Trieste был спущен на воду в Кастелламмаре-ди-Стабия в мае 2019 года. В январе 2020 года он прибыл в Кантьере-дель-Муджано для дооснащения. Теперь же корабль вышел на первые ходовые испытания, в рамках которых будут проверены работа его силовой установки и качество сборки.

Десантный корабль L 9080 Trieste на ходовых испытаниях

Источник изображения: aresdifesa.it

Постройка универсального десантного корабля-вертолётоносца предусмотрена принятым в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale). Изначально планировалась постройка корабля длиной до 190 м и полным водоизмещением до 20 000 т, но в ходе проектных работ его габариты существенно увеличились. Планируется, что Trieste станет заменой лёгкому авианосцу (авианесущему крейсеру) Giuseppe Garibaldi, несущему службу с 1985 года.

В финальном варианте у итальянцев получился корабль длиной 245 м с лётной палубой в 230 м. Trieste способен вместить команду из 1064 человек, включая 600 десантников с амфибийной бронетехникой, катерами и авиагруппой. Корабль оснащён гибридной силовой установкой, способной разгонять его до 25 узлов, а при необходимости давать низкую скорость на электротяге, соответствуя экологическим стандартам (Green Fleet). По неофициальным данным, Trieste сможет нести истребители F-35B, при этом официально в составе авиакрыла заявлены только вертолёты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
F-35B
Проекты
2020-й год
Авианосец
Похожие новости
14.01.2019
Европа выходит из-под опеки Америки
31.08.2018
Ломая шаблоны: новый британский авианосец впервые отправился за океан
13.11.2012
F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
28.12.2010
F-35 доминирует только по стоимости
22.01.2008
Оружие-2008
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос