Итальянцы тестируют новый «авианосец»

Итальянский флот тестирует своего перспективного флагмана. Вчера, 13 августа, портал aresdifesa.it сообщил о том, что десантный корабль L 9080 Trieste вышел на первые ходовые испытания.

Trieste был спущен на воду в Кастелламмаре-ди-Стабия в мае 2019 года. В январе 2020 года он прибыл в Кантьере-дель-Муджано для дооснащения. Теперь же корабль вышел на первые ходовые испытания, в рамках которых будут проверены работа его силовой установки и качество сборки.

Десантный корабль L 9080 Trieste на ходовых испытаниях Источник изображения: aresdifesa.it

Постройка универсального десантного корабля-вертолётоносца предусмотрена принятым в конце 2014 года Законом о флоте (Legge Navale). Изначально планировалась постройка корабля длиной до 190 м и полным водоизмещением до 20 000 т, но в ходе проектных работ его габариты существенно увеличились. Планируется, что Trieste станет заменой лёгкому авианосцу (авианесущему крейсеру) Giuseppe Garibaldi, несущему службу с 1985 года.

В финальном варианте у итальянцев получился корабль длиной 245 м с лётной палубой в 230 м. Trieste способен вместить команду из 1064 человек, включая 600 десантников с амфибийной бронетехникой, катерами и авиагруппой. Корабль оснащён гибридной силовой установкой, способной разгонять его до 25 узлов, а при необходимости давать низкую скорость на электротяге, соответствуя экологическим стандартам (Green Fleet). По неофициальным данным, Trieste сможет нести истребители F-35B, при этом официально в составе авиакрыла заявлены только вертолёты.