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РИА Новости

Экс-глава Национального центра контрразведки США Эванина: Россия пытается посеять раздор в конгрессе

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Уильям Эванина
Уильям Эванина.
Источник изображения: © Getty Images/Win McNamee

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Россия представляет угрозу для США из-за ее попыток "посеять раздор" в конгрессе и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил бывший глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Его цитирует телеканал RT.

По утверждению Эванина, Россия и Китай объединили усилия, чтобы "посеять раздор" в США, только первая якобы занимается этим на федеральном уровне и внутри конгресса, а вторая – на уровне штатов.

В частности, он заявил, что Москва ведет "нелегальную деятельность в киберпространстве", а также в организовывает масштабные кампании "злонамеренного влияния" в социальных сетях.

Экс-глава контрразведки также убежден в намерении двух стран управлять "уязвимой цепочкой поставок США", в связи с чем он предложил создать в разведывательных органах специальное подразделение для выработки способов защиты.

Запад не раз обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела третьих стран и кибератаках. Так, весной британские и американские власти объявили о причастности СВР к атакам против SolarWinds.

В Москве назвали эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявили, что обвинения со стороны западных стран не подкреплены доказательствами.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Проекты
Кибербезопасность
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