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Интерфакс-АВН

Противолодочные вертолеты "уничтожили" подводную лодку условного противника

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Корабельный вертолет Ка-27ПЛ
Корабельный вертолет Ка-27ПЛ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ авиасоединения морской авиации Балтийского флота провели учения по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением практического бомбометания, сообщила в субботу пресс-служба Балтийского флота.

"Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки", - отмечается в сообщении.

В ходе учений вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флот отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой условного противника в одном из полигонов боевой подготовки в Балтийском море, выполнили поиск и слежение за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

"После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиабомб П-50 Т с воздуха", - сообщили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27ПЛ
Проекты
БФ
Военные учения
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