Военные РФ и КНР уничтожили «террористов» на совместных учениях в Китае

Активная фаза китайско-российских учений «Сибу/Взаимодействие-2021» закончилась. Условные террористы разгромлены на полигоне «Цинтунся», расположенном в центральной части КНР. Об этом в субботу, 14 августа, сообщили в Минобороны.

В ходе операции военнослужащие двух стран нанесли удар комбинированным огнем из стрелкового оружия, боевых машин, танков, а также противотанковых ракетных комплексов. Также в огневом поражении участвовали расчеты ЗРК, кроме того, была применена армейская и оперативно-тактическая авиация.

«Высокая маневренность войск китайско-российской группировки в ходе наступления и завершения разгрома условного противника была достигнута широким применением броне-штурмовых машин, средних танков и специальной техники на колесной базе с относительно высокой маршевой скоростью», — отметил начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

В совокупности в военных учениях задействованы более 10 тыс. военнослужащих России и КНР, в числе которых подразделения сухопутных войск и военно-воздушные силы Национально-освободительной армии Китая. Если говорить про техническую часть учений, то она включает в себя 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолетов и вертолетов.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание взаимодействия вооруженных сил России и Китая на суше, в воздухе и на море является важным направлением сотрудничества военных ведомств двух стран. Он обратил внимание на регулярность практики проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки РФ и КНР.

Глава Минобороны РФ поблагодарил своего коллегу Вэй Фэнхэ за приглашение посетить Китай и возможность вместе понаблюдать за активной фазой совместных учений «Сибу/Взаимодействие-2021». Ранее в этот день главы военных ведомств двух стран прибыли на место совместных российско-китайских военных учений «Сибу/Взаимодействие-2021».