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Интерфакс-АВН

Трамп и Помпео раскритиковали действия Байдена в Афганистане

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Экс-президент США Дональд Трамп и бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковали тактику, выбранную администрацией нынешнего президента страны Джо Байдена в отношении Афганистана.

"Трагические беспорядки в Афганистане, полностью открытая и разрушенная граница, преступность на рекордном уровне, зашкаливающие цены на нефть, рост инфляции, и использование всего мира в своих интересах - вы уже скучаете по мне?", - заявил Трамп.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, разделил позицию бывшего американского лидера.

"Не знаю, как именно это делает (администрация Байдена - ИФ), но у нас были определенные условия, когда мы анализировали возможность вывода войск", - заявил бывший госсекретарь США.

"Я надеюсь, что на данном этапе мы в состоянии вывести оттуда наших людей разумным способом, который соответствует не только необходимости вернуть американцев домой, но и тому, чтобы убедиться, что это неконтролируемое пространство не станет еще одним очагом для "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в России - ИФ), "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России - ИФ) или какой-либо другой радикальной исламской террористической группировки", - пояснил Помпео.

США подписали соглашение с "Талибаном" (запрещено в РФ) при Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года: США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий. Со стороны талибов речь шла о мирных переговорах с афганским правительством, прекращении нападений на США и их интересы в стране, отказе от поддержки террористических группировок.

После этого соглашения талибы активизировали наступательные операции в стране. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
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