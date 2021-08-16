Командиры танковой армии ЗВО получили штабные машины нового поколения

На вооружение танковой армии ЗВО поступила партия командно-штабных машин нового поколения В гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) поступили пять унифицированных командно-штабных машин (УКШМ) Р-149МА1, которые повысили боевые возможности подразделений связи.

Установленное на УКШМ Р-149МА1 оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.

Находящаяся на УКШМ уникальная навигационная аппаратура «Азимут» обеспечивает автоматическое определение координат своего местоположения в любой точке маршрута.

Все оборудование машины размещено на маневренной высокомобильной легкобронированной транспортной базе К1Ш1, созданной на основе бронетранспортера БТР-80.