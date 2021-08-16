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В Иране проходит конкурс «Мастер-оружейник» АрМИ-2021

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Военного училища противовоздушной обороны и артиллерии, расположенного в городе Шахиншехр Исламской Республики Иран, состоялась торжественная церемония поднятия флагов стран-участниц и жеребьевка команд конкурса «Мастер-оружейник» АрМИ-2021.

Жеребьевка определила стартовые номера сборных и их положение на ремонтном полигоне. Кроме этого, каждой команде назначили ремонтный бокс, где будут проходить тренировки, прием, осмотр вооружения и военной техники.

В жеребьевке приняли участие военнослужащие четырех стран, прибывшие в Иран для участия в конкурсе. Представители команд в присутствии судейской комиссии слепым жребием определили очередность выступления, а также получили памятные сувениры от хозяев конкурса — кружки с логотипом АрМИ-2021 и местом проведения конкурса.

На этапе конкурса по ремонту 122-мм буксируемой гаубицы, который будет проходить 23 августа, первыми выступают команды Узбекистана и Ирана, вторыми — Вьетнама и России.

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Страны
Вьетнам
Иран
Россия
Узбекистан
Проекты
АРМИ-20XX
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