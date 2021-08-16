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Известия.ru

Boeing вернет Starliner на завод для устранения неисправностей

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA/Aubrey Gemignani

Boeing вернет космический корабль CST-100 Starliner на завод, чтобы устранить неисправности в двигателях, говорится в пятницу, 13 августа, в заявлении компании.

«Сегодня Boeing сообщил NASA, что компания отсоединит корабль CST-100 Starliner от ракеты Atlas V и вернет его на предприятие <…> для более глубокого разрешения проблемы с четырьмя клапанами двигателей, которые так и остались закрытыми после отмененного запуска в четверг», — сообщается в Twitter Boeing.

2 августа NASA сообщило, что запуск CST-100 Starliner должен состояться 3 августа в 1:20 по восточноамериканскому времени (20:20 мск).

В день запланированного старта стало известно, что запуск откладывается как минимум на день. В качестве причины NASA назвало техническую неисправность аппарата.

4 августа Boeing вновь отложил старт Starliner. На следующий день космический корабль из-за выявленных неполадок был увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки. Его запуск отложили на неопределенный срок.

10 августа в NASA рассказали, что у Starliner проблемы с клапанами нескольких двигателей малой тяги и инженеры Boeing в настоящее время занимаются устранением неполадок клапанов в монтажном корпусе.


Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту. В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС. Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
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