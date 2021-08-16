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Украинский «Южмаш» отгрузил в США первую ступень ракеты Beta

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Южмаш
На предприятии Южмаш.
Источник изображения: Михаил Маркив / "Коммерсантъ"

Украинский завод «Южмаш» отгрузил для американской компании Firefly полноразмерный габаритно-стыковочный макет первой ступени средней ракеты Beta, сообщает Defense Express. Соответствующее видео транспортировки изделия выложено на YouTube.

Изделие было изготовлено «Южмашем» по контракту с Firefly. Транспортировка макета осуществляется автотранспортом из Днепра до порта Черноморска (Украина), откуда груз отправится в порт Хьюстона (США).

В августе глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай анонсировал пуск украинской ракеты «Циклон-4М». Старт носителя должен произойти в 2022 году с космодрома в Канаде.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Украина
Продукция
Циклон-4
Компании
Южмаш
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