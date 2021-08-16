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WarSpot

Дроны и оружие без «ума»

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Источник изображения: warspot.ru

Российские ударные беспилотники будут нести оружие без систем наведения. Вчера, 12 августа, газета «Известия» сообщила о том, что Минобороны РФ разрабатывает новую систему вооружения ударных беспилотных летательных аппаратов. По данным «Известий», дроны получат не только «умные», но и обычные неуправляемые бомбы.

Опытный образец БПЛА «Орион»

Источник изображения: vk.com/kronstadtgroup

Документ находится в высокой степени готовности и проходит согласование. Для небольших машин планируется разработать линейку облегчённых авиационных боеприпасов, тогда как перспективные БЛА смогут применять сверхдальнобойные крылатые ракеты стратегического назначения.

Бомбы и ракеты без систем наведения значительно дешевле своих «умных» аналогов, но имеют невысокую точность поражения целей. Портал defenseworld.net отмечает, что тенденция вооружения российских дронов противоречит мировой практике. Военные в разных странах стремятся минимизировать побочный ущерб, вкладываясь в разработку и закупку высокоточного оружия.

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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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