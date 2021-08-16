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ТАСС

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вошел в пролив Ла-Манш

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Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Вместе с ним в пролив вошли корвет "Гремящий" и тральщик "Владимир Емельянов"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота (СФ) ВМФ России вошел в пролив Ла-Манш, сообщила в пятницу пресс-служба СФ.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, прошел пролив Па-де-Кале и продолжает свое движение в южном направлении в акватории пролива Ла-Манш", - говорится в сообщении.

В состав отряда также входят корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота и тральщик "Владимир Емельянов" Черноморского флота. Эти корабли после участия в Главном военно-морском параде присоединились к отряду кораблей и судов обеспечения Северного флота в акватории Северного моря 12 августа.

В дальнейшем, в соответствии с планами дальних походов, экипажам кораблей и судов обеспечения предстоит отработать ряд задач межфлотского взаимодействия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Гремящий
Проекты
пр. 1155
СФ
ТОФ
ЧФ
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