Сборка ракеты "Союз-2.1б" завершена перед запуском спутников OneWeb на Байконуре

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Как сообщили в Роскосмосе, замечаний по подготовке составных частей нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты на Байконуре завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту спутники OneWeb 20 августа, сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"Специалисты дочерних организаций Госкорпорации "Роскосмос" - Космический центр "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и филиал Ракетно-космического центра "Прогресс" - завершили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б" / "Фрегат"/ OneWeb в рамках миссии № 35", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, сейчас ракета установлена на транспортно-установочный агрегат. Замечаний по подготовке составных частей нет. "14 августа планируется заседание Госкомиссии о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс", - добавили в Роскосмосе.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 01:23 мск 20 августа. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов данной группировки достигнет 288. Выведение займет 3 часа 45 минут.