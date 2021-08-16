Су-57 «обкатали» на террористах в Сирии

Российское командование задействовало новейшие истребители пятого поколения Су-57 для нанесения ударов по террористам в Сирии.

Заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил о том, что готовящиеся к поступлению на вооружение Военно-космических сил истребители Су-57 прошли боевые испытания в Сирии. Точнее, речь идёт о тех боевых самолётах, которые уже были переданы Минобороны России. Речь идет, как о предсерийных, так и серийных образцах.

Учитывая данное заявление, а также то, что серийному образцу было уделено самое пристальное внимание, можно с уверенностью говорить, утверждает Free News, что Су-57 принял участие в нанесении ударов по террористам в Сирийской арабской республике.

«В Военно-воздушные силы в настоящее время, в соответствии с государственным оборонным заказом, поступают современные образцы авиационной техники. До конца года спланирована поставка более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современных многоцелевых самолётов Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34, тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А, боевых вертолётов Ми-28НМ, Ка-52 и десантно-транспортных – Ми-8АМТШ-ВН. Все образцы проходят апробацию в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике, и по полученным результатам оперативно проводятся необходимые доработки», — сообщил Сергей Дронов.