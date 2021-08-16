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Военнослужащие Лаоса осваивают в Приморье российскую технику

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Приморском крае на территории полигона Сергеевский общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проводится совместное российско-лаосское учение «Ларос-2021».

Штаб руководства мероприятием приступил к разработке замысла и планированию учебных тактических действий по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями.

Военнослужащие Лаосской Народной Армии накануне приняли боевую технику. В основном они задействуют танки Т-72 современных модификаций. Перед розыгрышем главного этапа учения, лаосские экипажи отработают вождение и стрельбу из вооружения танков, а также обучатся передовому опыту российских танкистов.

Совместное российско-лаосское учение «Ларос-2021» впервые проводится на территории России. Первое совместное учение было проведено в 2019 году в Лаосе. От российской стороны участвуют танковые подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморском крае.

Военнослужащие отрабатывают совместные действия в борьбе с незаконными вооруженными формированиями. Всего в учении принимает участие 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25 и ударные вертолёты Ка-52 ВВО.

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Страны
Лаос
Россия
Продукция
Ка-52
Су-25
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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