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Российская газета

В свет выходит уникальная книга о военной разведке стран мира

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости

Ведущие эксперты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) написали книгу "Военная разведка". Это первое в России исследование деятельности старейших подразделений разведывательного сообщества. Книга приоткрывает завесу тайны над многими вопросами, связанными с работой тех, кто предпочитает не показывать своих лиц, работать тихо и в камуфляже.

Военная разведка - действительно старейшая в мире, появившаяся задолго до разведки политической. Воевали люди друг с другом с самых доисторических времен. Естественно, тот, кто заранее получал о своем противнике какую-то важную информацию, мог рассчитывать на победу. В нашей стране чисто военных разведчиков часто называли лазутчиками или пластунами. А само слово разведка, как считают некоторые исследователи славянских языков, означает узнавать или ведать первым, является одним из древнейших в русском языке.

Военные разведчики занимались не только добычей каких-то данных о противнике при противостоянии на полях сражений, но и сбором стратегических сведений о вероятных противниках в мирное время. Классический пример - Рихард Зорге, бывший агентом нашего Главного разведывательного управления, работавшим в Германии и Японии еще до начала Второй мировой.

Впрочем, в книге, изданной Центром анализа стратегий и технологий, авторами которой стали Руслан Пухов и его канадский коллега профессор Пол Робинсон, о российской военной разведке, как и о американской, ничего не написано.

"Соединенные Штаты нами даже не рассматривались, поскольку гигантский аппарат американской военной разведки потребовал бы отдельного исследования", - пояснили авторы.

А почему не упоминается ГРУ ответить очень просто. Даже если ссылаться только на открытые источники, согласовывать текст с этой структурой и Генеральным штабом пришлось бы месяцами, и не факт, что согласование в итоге состоялось бы. Авторы решили просто не заморачиваться, тем более что печальный опыт у них уже был. К тому же история ГРУ потребовала бы не одного отдельного исследования, а нескольких, и рассказ об этой структуре в одну книжную главу просто не уместился бы.

Зато в книге очень подробно проанализировано современное состояние военных разведок Великобритании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Румынии, Украины, Израиля, Турции, Ирана, Китая, Японии, Республики Корея, Индии. Все сделано на основе открытых публикаций, с которыми, скорее всего, массовые читатели не знакомы.

Авторы подробно рассказали, как трансформировалась военная разведка в ХХ веке. А перемены были серьезными. К лазутчикам, добывающим информацию за линией фронта и стратегическим агентам добавилась диверсионная деятельность, радиоэлектронный перехват, дешифровка огромных массивов информации, а позже - космическая разведка, кибершпионаж и еще ряд специфических задач.

Даже кратко пересказать все разделы книги невозможно. Лучше ее прочитать самому. Отмечу лишь то, что особый интерес у меня вызвали главы посвященные военным разведкам Израиля и Ирана, Индии и Китая. Ну и, конечно, военной разведке Украины, которая в последнее время раздулась от гипертрофированного самомнения до предела - еще немного и лопнет.

В 2016 году Киев одобрил новую эмблему Главного управления разведки министерства обороны Украины. Это сова, парящая над Землей, держащая в лапах меч, который она вонзает в территорию России. То есть, даже сам рисунок эмблемы показывает, против кого в первую очередь намерены работать лазутчики, пластуны и диверсанты из незалежной. Девизом украинской военной разведки стал лозунг, написанный почему-то на латинском языке: Sapiens dominabitur astris (Мудрый властвует над звездами). Во время презентации эмблемы, которую провел лично тогдашний президент Порошенко, на фоне желто-голубого флага красовался еще один специфический лозунг: "Украина выше всех". Получается, и выше звезд тоже. Как тут не вспомнить лозунг: "Германия превыше всего". И к чему он привел Германию?

У нашей военной разведки девиз: "Выше нас - только звезды". Наши разведчики понимают, что выше нас действительно могут быть только звезды. А вот украинские как бы разведчики уподобили себя неким божествам, которым дано повелевать мирозданием, и озвучили это. Они даже не ведают, какая небесная кара за такое самомнение может последовать. Просто по законам кармы.

Читайте книгу "Военная разведка" - много интересного узнаете и скучно не будет. В открытую продажу она поступит 16 августа. Подробности в неофициальном блоге Центра - bmpd, хорошо известном всем, кто интересуется серьезной военной аналитикой.


Сергей Птичкин

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Великобритания
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